Эксперт объяснила, почему кофе оказывает разное влияние на людей

Почему на одних людей кофе оказывает бодрящее воздействие, а другие от чашки ароматного напитка засыпают, рассказала телеканалу «Звезда» эксперт по кофе Юлия Зайцева.

Она объяснила, что в кофе есть такие вещества, которые называются алкалоиды. Речь идет о кофеине, теине и матеине.

«Организм накапливает кофеин. И пока он находится в процесс накопления, то любая чашка кофе будет производить бодрящий эффект. Когда организм условно накопил определенное количество кофеина, то он начинает защищаться от переизбытка кофеина. И начинает работать как качели, в результате чего и получается противоположный эффект», - объяснила Зайцева.

Она добавила, что у каждого человека этот эффект индивидуален. Но по нему можно определить в какой стадии находится организм. Если кофе бодрит, то в стадии накопления кофеина. Если напиток вызывает сонный эффект, то в организме уже переизбыток алкалоидов, уточнила эксперт.