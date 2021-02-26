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Эксперт объяснила, почему кофе оказывает разное влияние на людей

Тамара Астапенкова
02:23 26.02.2021
По словам Юлии Зайцевой, все зависит от количества накопленного кофеина в организме.
Эксперт объяснила, почему кофе оказывает разное влияние на людей
© Фото: pixabay
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Почему на одних людей кофе оказывает бодрящее воздействие, а другие от чашки ароматного напитка засыпают, рассказала телеканалу «Звезда» эксперт по кофе Юлия Зайцева.

Она объяснила, что в кофе есть такие вещества, которые называются алкалоиды. Речь идет о кофеине, теине и матеине.

«Организм накапливает кофеин. И пока он находится в процесс накопления, то любая чашка кофе будет производить бодрящий эффект. Когда организм условно накопил определенное количество кофеина, то он начинает защищаться от переизбытка кофеина. И начинает работать как качели, в результате чего и получается противоположный эффект», - объяснила Зайцева.

Она добавила, что у каждого человека этот эффект индивидуален. Но по нему можно определить в какой стадии находится организм. Если кофе бодрит, то в стадии накопления кофеина. Если напиток вызывает сонный эффект, то в организме уже переизбыток алкалоидов, уточнила эксперт.

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