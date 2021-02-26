СМИ: США введут визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии из-за дела Хашогги

США введут визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии, имеющих отношение к убийству журналиста королевства Джамаля Хашогги. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

В пятницу, 26 февраля, аппарат директора Национальной разведки Соединенных Штатов распространил рассекреченную часть своего отчета об убийстве журналиста. Как позже заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, после полной публикации данного документа в отношении лиц, причастных к этому преступлению, будут применены ограничительные меры.

Репортер газеты Washington post Джамаль Хашогги, известный своими острыми статьями в отношении политики Эр-Рияда, был убит в Стамбуле на территории генерального консульства Саудовской Аравии, куда он пришел для оформления документов. Позже власти королевства признали причастность своих подданных к расправе над сотрудником СМИ.