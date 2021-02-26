Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: США введут визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии из-за дела Хашогги

Роман Захаров
22:02 26.02.2021
В пятницу аппарат директора Национальной разведки Соединенных Штатов распространил рассекреченную часть своего отчета об убийстве журналиста.
СМИ: США введут визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии из-за дела Хашогги
© Фото: Liu Jie, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

США введут визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии, имеющих отношение к убийству журналиста королевства Джамаля Хашогги. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

В пятницу, 26 февраля, аппарат директора Национальной разведки Соединенных Штатов распространил рассекреченную часть своего отчета об убийстве журналиста. Как позже заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, после полной публикации данного документа в отношении лиц, причастных к этому преступлению, будут применены ограничительные меры.

Репортер газеты Washington post Джамаль Хашогги, известный своими острыми статьями в отношении политики Эр-Рияда, был убит в Стамбуле на территории генерального консульства Саудовской Аравии, куда он пришел для оформления документов. Позже власти королевства признали причастность своих подданных к расправе над сотрудником СМИ. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:30 Армия
Видео
Александр Фомин посетил Пансион воспитанниц Минобороны
20:49 В стране и мире
Собянин остановил голосование по вопросу памятника на Лубянке
21:24 В стране и мире
В Пентагоне раскрыли детали авиаудара в Сирии
14:22 В стране и мире
Видео
Лавров рассказал, что США предупредили РФ об ударе по Сирии за несколько минут
05:25 Армия
Видео
Под защитой «Панциря»: в Ростовской области прошли масштабные учения ПВО
Популярное
Популярное
Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине
Объявлена окончательная причина гибели динозавров
СМИ узнали, как США скрыли от правосудия тысячи бывших сторонников Адольфа Гитлера
Видео
«В тельняшках и в вечерних платьях»: как прошел ежегодный конкурс красоты «Краса ВДВ»
Видео
Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине: видео
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.