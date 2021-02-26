В Пентагоне раскрыли детали авиаудара в Сирии

США применили два самолета F-15 и семь высокоточных боеприпасов во время удара по Сирии. Об этом сообщили в Пентагоне.

По данным военного ведомства, во время атаки были уничтожены девять объектов, два оказались повреждены. При этом цели, согласно заявлению американских военнослужащих, выбирались очень тщательно.

В Пентагоне отметили, что в результате ударов есть пострадавшие, однако об их количестве говорить пока рано.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, заявила, что удары были нанесены с целью снижения угрозы возможных атак. Она также сообщила, что соответствующее решение обсуждалось и «было направлено на деэскалацию напряженности в регионе».