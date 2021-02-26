Собянин остановил голосование по вопросу памятника на Лубянке

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил остановить голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади и оставить ее в нынешнем виде. С таким предложением к участникам интерактивного голосования он обратился на своем официальном сайте.

При этом, мэр признал, что Лубянской площади необходима архитектурная доминанта и памятник выдающейся исторической личности или событию подходит для этого лучше всего.

«Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», - написал столичный градоначальник.

В минувший четверг на портале «Активный гражданин» стартовало голосование среди москвичей. Жителям мегаполиса предложили на выбор две исторические фигуры: Александра Невского и Феликса Дзержинского.

Горожане активно включились в процесс голосования и на момент обращения мэра сторонники Невского лидировали с небольшим перевесом. Собянин обратил на это внимание и пришел к выводу, что голосование превратилось в противостояние людей с различными взглядами, способное расколоть общество.