В Назрани задержан бывший глава МВД Ингушетии

Экс-глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров задержан в Назрани в рамках уголовного дела о незаконных акциях в 2019 году. До момента задержания он находился в розыске.

«В рамках уголовного дела в городе Назрани Республики Ингушетия задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске», - сообщили в пресс-службе СК РФ.

В отношении Погорова заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывшему министру предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация применения насилия в отношении представителей власти).

По данным правоохранителей, 26 марта 2019 года в Магасе местные жители проводили согласованный митинг, который, однако, вскоре перерос в несогласованное массовое мероприятие, продолжившееся и в течение следующего дня. Участники незаконной акции применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти. В результате беспорядков пострадали более 60 силовиков.

Следствие считает, что Погоров являлся одним из активных участников несогласованного мероприятия и организатором применения насилия против полицейских. Всего в рамках данного дела были задержаны 47 человек.