Водитель такси сбил пешехода в центре Москвы

Водитель одной из фирм такси сбил пешехода в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Большой Никитской. Сообщение о происшествии столичный департамент транспорта опубликовал на своей странице в социальной сети.

«На Большой Никитской, 17с1 такси наехало на пешехода. Информация о пострадавшем уточняется. Движение в сторону Моховой улицы - по полосе встречного движения», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства ЧП и выяснить степень виновности каждого из участников дорожно-транспортного происшествия.