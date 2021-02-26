В ВОЗ подтвердили соответствие российской вакцины от гриппа мировым стандартам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что вакцина от гриппа Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС) соответствуют мировым стандартам качества. Таким образом, институт получает право экспортировать разработку в международные организации и фонды.

«В феврале официальный представитель ВОЗ доктор Юте Росскопф, отвечающий за взаимодействие с лабораториями, регуляторную деятельность и безопасность, подтвердил полное соответствие гриппозной вакцины производства Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России мировым стандартам качества. Вакцина прошла все этапы проверки в рамках мероприятий по получению ею статуса преквалифицированного ВОЗ препарата», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы НИИ.

В институте также рассказали, что сейчас этим статусом обладают лишь иностранные производители. А благодаря такому решению, СПбНИИВС станет единственным российским экспортером гриппозной вакцины в страны дальнего зарубежья.

Ранее специалисты Американской кардиологической ассоциации, проведя анализ данных свыше 237 тысяч человек, пришли к выводу, что прививка от гриппа на 18% снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.