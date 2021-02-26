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На Украине начал вещание объединенный оппозиционный телеканал

Ян Брацкий
20:01 26.02.2021
Его акционерами стали журналисты украинских СМИ, попавших под санкции президента Владимира Зеленского.
На Украине начал вещание объединенный оппозиционный телеканал
© Фото: tookapic, Pixabay
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На Украине начал вещание новый телеканал, получивший название «Первый независимый». Он был создан сотрудниками попавших под санкции официального Киева телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik. Телеканал вещает в YouTube. В перспективе он должен стать доступным в спутниковых и кабельных сетях.

«Впервые в истории сотрудники трех телеканалов объединились, стали акционерами и создали новый телеканал. Это означает, что вся ответственность теперь на нас, мы достойны этой ответственности», - сказал ведущий телеканала Вячеслав Пиховшек, которого цитирует ТАСС.

Ранее на базе обложенных санкциями телеканалов был создан новый медиахолдинг. Его соучредителями стали 100 человек, каждый из которых внес в уставной капитал по одной гривне.

О введении санкций и ограничении вещания на территории Украины трех телеканалов стало известно в начале февраля. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Ограничительные меры были введены сроком на пять лет. Среди них запрет на вещание, приостановка действия лицензии, блокировка активов и ограничение торговых операций. Многие эксперты сочли действия Зеленского попыткой расправиться с неугодными официальной власти СМИ.

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