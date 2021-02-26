В Испании задержан обвиняемый в крупном мошенничестве врач Евгений Блюм

В Испании задержан обвиняемый в мошенничестве врач Евгений Блюм. Именно он когда-то обещал десяткам пациентов поставить их на ноги при помощи своей спецметодики.

Среди пострадавших - фристайлистка Мария Комиссарова. Спортсменка сломала позвоночник на тренировке во время Олимпиады в Сочи и оказалась в инвалидном кресле. За свои услуги медик взял с нее почти 30 миллионов рублей, но ходить девушка так и не стала.

Следствие теперь обвиняет Блюма в том, что он воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки и уговорил ее на дорогостоящее и заведомо неэффективное лечение.

«Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено заочно гендиректору частной клиники Евгению Блюму. Фигурант уголовного дела находится на территории Испании, в связи с чем он ранее был объявлен в розыск. В Генеральную прокуратуру СК предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдачи обвиняемого российской стороне для уголовного преследования», - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Стоит отметить, что Блюм, который отказался от добровольной экстрадиции в Россию, до рассмотрения дела по существу отпущен под подписку о невыезде.