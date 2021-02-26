Президент Армении обсудил с парламентом внутриполитический кризис

Пути выхода из внутриполитического кризиса президент Армении Армен Саркисян обсудил с представителями парламентских фракций, в том числе, оппозиционных. Общение шло в закрытом режиме, пресс-служба главы республики сообщает, что обсуждались вопросы, связанные с разрядкой напряженности и мирным урегулированием ситуации. После, Саркисян встретился с главой Генштаба.

В Армении накануне начались массовые акции противников и сторонников премьера Никола Пашиняна. Он требует отставки начальника Генштаба, а Генштаб, в свою очередь, хочет снять Пашиняна. Все из-за неосторожных слов премьера о якобы неэффективных российских «Искандерах», состоящих на вооружении армии Армении.

В российском Минобороны в связи с этим предположили, что глава правительства был введен в заблуждение, а вот заместитель начальника Генштаба Армении, якобы, высмеял Пашиняна, за что был отправлен в отставку. Документов об увольнении главы настолько значимого ведомства Саркисян пока не подписал, у президента на это есть три дня.