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Президент Армении обсудил с парламентом внутриполитический кризис

Ян Брацкий
19:40 26.02.2021
Накануне в республике начались массовые акции сторонников и противников действующего премьер-министра Никола Пашиняна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пути выхода из внутриполитического кризиса президент Армении Армен Саркисян обсудил с представителями парламентских фракций, в том числе, оппозиционных. Общение шло в закрытом режиме, пресс-служба главы республики сообщает, что обсуждались вопросы, связанные с разрядкой напряженности и мирным урегулированием ситуации. После, Саркисян встретился с главой Генштаба.

В Армении накануне начались массовые акции противников и сторонников премьера Никола Пашиняна. Он требует отставки начальника Генштаба, а Генштаб, в свою очередь, хочет снять Пашиняна. Все из-за неосторожных слов премьера о якобы неэффективных российских «Искандерах», состоящих на вооружении армии Армении.

В российском Минобороны в связи с этим предположили, что глава правительства был введен в заблуждение, а вот заместитель начальника Генштаба Армении, якобы, высмеял Пашиняна, за что был отправлен в отставку. Документов об увольнении главы настолько значимого ведомства Саркисян пока не подписал, у президента на это есть три дня.

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