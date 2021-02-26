«Вопиющая ситуация»: в МИД РФ прокомментировали кражу пушки с мемориала советским воинам в Латвии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту кражи пушки с мемориала советским воинам в Латвии. Преступление произошло в городке в 130-ти километрах от Риги.

Еще 23 февраля, когда к памятнику на братской могиле возлагали цветы, орудие было на месте. Но уже на следующий день - исчезло. И где пушка сейчас - неизвестно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге назвала произошедшее вопиющей ситуацией и пообещала, что российские дипломаты будут очень внимательно наблюдать за тем, как Рига выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о статусе воинских захоронений.