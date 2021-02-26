«Вопиющая ситуация»: в МИД РФ прокомментировали кражу пушки с мемориала советским воинам в Латвии
Мария Захарова пообещала, что в российском внешнеполитическом ведомстве будут внимательно наблюдать за тем, как Рига выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о статусе воинских захоронений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту кражи пушки с мемориала советским воинам в Латвии. Преступление произошло в городке в 130-ти километрах от Риги.
Еще 23 февраля, когда к памятнику на братской могиле возлагали цветы, орудие было на месте. Но уже на следующий день - исчезло. И где пушка сейчас - неизвестно.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге назвала произошедшее вопиющей ситуацией и пообещала, что российские дипломаты будут очень внимательно наблюдать за тем, как Рига выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о статусе воинских захоронений.