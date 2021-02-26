Проглотившую магнитные шарики девочку чудом спасли воронежские хирурги

В Воронеже девятилетняя девочка едва не погибла, проглотив магнитные шарики. Хирургам удалось вовремя провести сложнейшую операцию. Подобных случаев, по словам медиков, в последнее время становится все больше. Маленькую Ангелину сразу отправили на операцию. Двенадцать магнитных шариков стянули стенки кишечника. Счет времени был на минуты. Как в желудок попали эти предметы девочка маме так и не призналась.

«Я думала, что ничего не случится, но случилось. Боль началась сильная ночью. Пили таблетки, потом сильнее начало болеть. Спасибо докторам, что спасли меня. Я больше не буду магниты глотать», - рассказала маленькая Ангелина.

За последние месяцы в больницах вспышка подобных случаев. В Татарстане врачи часами выуживали из желудка мальчика 57 шариков. В Москве хирурги сначала глазам не поверили. Ребенок проглотил больше сотни таких же магнитных шариков. Родители поняли, что дело не ладно, только, когда не досчитались большого количества мелких магнитов. Успели попасть к врачам еще до появления симптомов.

Магнитные шарики - один из самых опасных предметов, считают медики. В социальной сети TikTok, самой популярной среди детей, бесконечные ленты постов с хештегами #неокубики. Так называют конструкторы из маленьких магнитных шариков. Новый тренд у юных блогеров - каждый стремится сделать с конструктором что-то необычное.

В Австралии и Новой Зеландии эти магнитные конструкторы уже признали настолько опасными, что запретили к продаже. В России на упаковках с магнитами стоит маркировка 3+. Возрастные ограничения для детских товаров назначает сам производитель, но утверждают их после проверки и сертификации. Впрочем, возрастная маркировка ребенка от опасных деталей игрушек сама по себе не убережет, а только предупредит родителей. Главное помнить, что первые симптомы от такого «отравления» появятся через сутки, когда начнутся осложнения.