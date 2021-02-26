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Пострадавшие и разрушенный ресторан: что привело к ЧП в Нижнем Новгороде

Олег Лавров
18:58 26.02.2021
Оглушительный хлопок произошел в помещении суши-бара в пристройке к первому этажу жилого дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Нижнем Новгороде следователи выясняют причины взрыва в пристроенном к жилому дому суши-баре. От помещения практически ничего не осталось, а в самой многоэтажке выбиты стекла. Пострадали три человека - одну из женщин извлекли из-под завалов с серьезными ожогами.

Все произошло в пятницу, 26 февраля, в 09.00 в районе станцию метро «Стрелка». Взрыв прогремел на первом этаже жилого дома. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Волна отнесла припаркованные машины на несколько метров.

«Где-то, наверное, в 09.07 прозвучал такой взрыв, что я со стула слетел», - признался очевидец Александр Лаврентьев.

Жильцы дома в панике выбежали на улицу, где в этот момент оседало огромное облако строительной пыли, а все вокруг было усеяно обломками и битым стеклом. Эпицентр взрыва находился в ресторане японской кухни, он расположен в цоколе в пристройке к дому. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Людей эвакуировали, а одного жителя доставили в травмпункт с порезами от стекол, другую пострадавшую госпитализировали с баротравмой.

Прибывшие на место ЧП спасатели приступили к поисковой операции. Под обломками были слышны голоса. В воздухе ощущался запах газа, оставалась угроза нового взрыва. Спустя четыре часа из-под обломков достали сотрудницу ресторана. Женщину на носилках аккуратно передали по цепочке медикам. У нее ожоги 35% поверхности тела.

«Ожоги лица, кистей, дыхательных путей. Видимых повреждений костей не было. Эвакуирована в ожоговый центр», - заявил главный врач медицины катастроф нижегородской области Михаил Сазонов.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка в магистральном газопроводе. Впрочем, это лишь одна из версий. В квартирах стояли электроплиты, а владелец суши-бара тоже считает себя пострадавшим.

«У нас газа в кафе не было, и взорвалось не у нас. Мы являемся пострадавшими. Не надо фантазировать ничего. Слава богу, мы спасли девочку, которая была в кафе. Родилась в рубашке», - сообщил директор сети ресторанов Александр Ильин.

После завершения разбора обломков пристройки и кафе к работе на месте приступят следователи. Но жители уже могут вернуться в квартиры - по заключению экспертов, несущие конструкции дома не повреждены. 

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