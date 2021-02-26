Эксперты предупредили россиян о появлении опасного приложения для Android

Российских пользователей предупредили о появлении в официальном магазине Google Play вредоносной рассылки. Речь о приложении, которое представляет собой виртуальную банковскую карту. Под видом привлекательной акции от одной из крупнейших торговых сетей программа выводит деньги с реальных банковских счетов.

О новой вирусной программе сообщили в «Лаборатории Касперского». По словам экспертов, после ее установки на смартфон злоумышленники отправляют ссылку на участие в некой акции, пишет «РГ».

Для того чтобы начать пользоваться виртуальной банковской картой и получать с ее помощью крупные скидки, жертве рекомендовали оформить платную подписку. Вирус получил название Trojan.AndroidOS.Fakeapp.cw. Как заявили в «Лаборатории Касперского», приложение уже скачали сотни поклонников шопинга, ущерб от действий цифровых злоумышленников оценивается в миллионы рублей.