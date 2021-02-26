Врач объяснила, может ли кофе ускорить метаболизм

Употребление кофе способно ускорить метаболизм. Об этом рассказала врач-терапевт и кардиолог Татьяна Романенко. Как пояснила эксперт в комментарии «Аргументам и фактам», кофеин угнетает фермент ФДЭ (фосфодиэстераза). Из-за чего усиливается распад гликогена, который также известен как легкоиспользуемый источник энергии.

«Гликоген печени расщепляется при снижении концентрации глюкозы в крови, прежде всего речь идет про перерывы между приемами пищи», - объяснила врач.

Она добавила, что через 12-18 часов голода запасы гликогена уменьшаются. Сократить его количество в мышцах также можно с помощью физических нагрузок.

По словам врача, кофеин обладает способностью притормаживать фосфодиэстеразу и стимулировать обмен веществ в организме и тканях. В результате, как указала Романенко, расходуется энергия из жиров.

Вместе с тем врач напомнила про то, что чрезмерное употребление напитка может привести к бессоннице, тахикардии, аритмии, тошноте, и призвала проявлять умеренность при включении кофе в рацион.