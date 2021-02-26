В стране и мире Умер главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров Анна Назайкина Он сумел обеспечить новый подъем «Молодой гвардии» и сделать ее центром внимания читающей публики, заявили в издательстве. © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости Читайте нас на: Главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте издательства. «В этот скорбный день мы выражаем искренние соболезнования большой семье Андрея Витальевича, к которой, без сомнения, принадлежат не только его родные и близкие, но и сотрудники издательства, его авторы и партнеры. Все они знали и ценили его выдающиеся личные качества - ум, талант, обаяние, широту взглядов, присущие истинному русскому интеллигенту. Благодаря ему “Молодая гвардия” долгое время была не конвейером по выпуску книг, а командой единомышленников. Вместе с ним ушла целая эпоха - но мы всегда будем помнить того, кто сделал ее возможной», - говорится в сообщении.

Андрея Петрова назначили главным редактором «Молодой гвардии» в 1996 году. В 2007 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика