Умер главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров
Главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров скончался после тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте издательства.
«В этот скорбный день мы выражаем искренние соболезнования большой семье Андрея Витальевича, к которой, без сомнения, принадлежат не только его родные и близкие, но и сотрудники издательства, его авторы и партнеры. Все они знали и ценили его выдающиеся личные качества - ум, талант, обаяние, широту взглядов, присущие истинному русскому интеллигенту. Благодаря ему “Молодая гвардия” долгое время была не конвейером по выпуску книг, а командой единомышленников. Вместе с ним ушла целая эпоха - но мы всегда будем помнить того, кто сделал ее возможной», - говорится в сообщении.
Андрея Петрова назначили главным редактором «Молодой гвардии» в 1996 году. В 2007 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».