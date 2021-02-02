Площадь возгорания камыша на Кубани удалось сократить до 300 метров

Огромный природный пожар приходится тушить спасателям на Кубани - в Темрюкском районе вспыхнул камыш, охватив площадь сразу почти в тысячу квадратных метров.

Сигнал о зареве над одной из станиц поступил накануне вечером, 1 февраля. Охваченные огнем камышовые заросли зафиксировали на видео многие жители и водители проезжающих машин.

Ситуация осложнилась тем, что пожарным бригадам МЧС РФ не удалось подъехать на машинах непосредственно к месту пожара, так как местность в данном районе труднодоступная и подъездные пути к месту горения отсутствуют. Специалистам пришлось добираться к очагу возгорания пешком, взявшись за ранцевые огнетушители.

По последним данным, площадь возгорания удалось сократить до 300 метров, однако операция продолжается. Как сообщили в ведомстве, угрозы для населенных пунктов нет. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.