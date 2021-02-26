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Температура в Москве побила рекорд 31-летней давности

Роман Захаров
17:55 26.02.2021
Днем 26 февраля воздух в столице прогрелся до +6,4 градуса.
Температура в Москве побила рекорд 31-летней давности
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В пятницу, 26 февраля, температура воздуха в Москве поднялась до +6,4 градуса, что стало новым температурным рекордом для этого дня. Такая информация была размещена на портале «Метеоновости».

«К 16 часам температура воздуха на ВДНХ достигла 6,4 градуса. А это значит, что установлен новый температурный рекорд для 26 февраля. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6,0 градуса», - сказано в сообщении.

По данным метеорологов, причиной столь высокой температуры, помимо мощной адвекции теплого воздуха, стало солнце, выглянувшее после 14 часов.

Стоит отметить, что ждать скорого прихода весны жителям Московского региона пока не стоит. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее предупредил, что температура воздуха в столице скоро понизится, из-за чего растаявшая вода подмерзнет и образует гололедицу. По словам синоптика, все это создаст опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов.

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