МИД Сирии осудил удары США по своей территории

Сирия решительно осуждает авиационный удар ВВС США по прилегающим к Ираку районам провинции Дейр-эз-Зор. Соответствующее заявление опубликовал МИД Сирии. Официальный Дамаск потребовал от Вашингтона изменить свою агрессивную политику в отношении республики и прекратить поддерживать террористические группировки, атакующие Сирию и ее граждан.

«Удары ВВС США нарушают международную законность и приведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке», - говорится в документе, который публикует агентство SANA.

Очередной виток эскалации в Сирии осудили и в Москве. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Вашингтон к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. По ее словам, Россия подтверждает неприятие любых попыток превратить сирийскую территорию в арену для сведения геополитических счетов.

Американские ВВС нанесли удар в ночь на пятницу, 26 февраля. Позже в Пентагоне сообщили, что распоряжение об этом отдал лично президент США Джо Байден. Под огонь американских военных попала инфраструктура проиранских групп в САР.