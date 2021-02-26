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«Скользкая ситуация»: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на ближайшие дни

Роман Захаров
17:21 26.02.2021
Роман Вильфанд предупредил, что в столице установится погода, которая будет опасна как для автомобилистов, так и для пешеходов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В ближайшее время из-за образования гололедицы перемещаться по Москве станет довольно опасно. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

При этом синоптик подчеркнул, что данное предупреждение одинаково касается и автомобилистов и пешеходов.

«В ближайшие дни стабилизация приведет к тому, что будет достаточно опасно перемещаться по улицам столицы. После такого рекордного потепления, почти на 30 градусов - от вторника к четвергу, от минус 25 градусов до положительных значений, - снег начал таять и лужи, конечно, естественны. Но уже завтра температура понизится, но совсем немного. Достаточно, чтобы она оказалась на нулевой отметке. При такой температуре, с учетом ветра, который завтра будет, произойдет подмерзание воды на дорогах. И, естественно, увеличится риск скольжения. Опасность возникнет не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Будет не просто гололедица, а сильная гололедица. И в субботу, и особенно в воскресенье, когда ночные температуры понизятся до -5...-7, а местами до -10...-14 градусов, произойдет подмерзание воды. И дневные температуры около нулевой отметки. Ситуация очень непростая», - объяснил специалист.

Ученый добавил, что 1 марта погода сильно не изменится, однако в городе начнет проглядывать солнце.

«В первый день календарной весны ситуация будет не лучше, потому что температура ночная от минус пяти до минус десяти, а днем будет приближаться к нулю. Ситуация скользкая. Сильных осадков мы не ожидаем. Осадки будут небольшие:в виде мокрого снега или дождя. Под ногами будет мокро, будет дуть ветер до 15 метров в секунду. Ощущения тепла не будет, будет ощущение промозглости. 1 марта будет облачно, с прояснениями. Будет проглядывать солнце. А в течение всего марта погода будет неоднородная», - поделился информацией метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в российской столице в связи с образованием гололедицы до 28 февраля был продлен «желтый» уровень погодной опасности.

Сейчас погода доставляет немало проблем жителям Москвы и области. Резкая оттепель обернулась настоящим потопом, из-за чего на дорогах образовались глубокие лужи, в которых тонут даже автомобили

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