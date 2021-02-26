Врио главы Мордовии отправил в отставку правительство региона

Правительство Мордовии в полном составе отправлено в отставку. Решение об этом принял временно исполняющий обязанности главы кабинета Артем Здунов, сообщается на официальной странице республики в социальной сети «ВКонтакте».

Местные СМИ сообщают, что решение об отставке регионального правительства он принял в ходе очередной сессии госсобрания. Во время заседания Здунов подвел итоги своей работы на посту за 100 дней, а после признал работу регионального правительства неудовлетворительной.