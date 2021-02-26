Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине

Медики из Галисийской службы здравоохранения рассказали, каким образом отличить боль, связанную с заболеванием почек, от поясничной. Об этом сообщает газета 20 minutos.

Болезненные ощущения в спине, которые могли появиться из-за перенапряжения в пояснице, неправильной осанки, долгого сидения или стресса, как правило, носят непрерывный характер и длятся несколько дней. Как утверждают медики, такая боль по ощущениям распространяется в разные стороны, в то время как боль в почках обычно сконцентрирована в одном месте.

«Тошнота, недомогание, температура выше 38°C. Эти симптомы также могут свидетельствовать о воспалительном процессе», - рассказали специалисты.

В зависимости от пораженной почки боль может быть выражена только с левой или правой стороны. Также врачи подчеркнули, что заболевания почек характеризуются волнообразным приступами боли.