Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Париже река Сена вышла из берегов

Алена Миронова
06:48 02.02.2021
С улиц города убрали киоски на колесах, скамейки и мусорные баки для того, чтобы их не смыло.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vincent Isore via www.imago-imagwww.imago-images.de Globallookpress
Читайте нас на:

В Париже из-за проливных дождей оказались затопленными городские набережные. Река Сена вышла из берегов.

За последние сутки уровень воды в реке поднялся еще на два метра. Об этом свидетельствуют данные государственной службы наблюдения за паводками Vigicrues. С улиц города пришлось убрать киоски на колесах, скамейки и мусорные баки для того, чтобы их не смыло.

Закрыли также и несколько маршрутов общественного транспорта. Знаменитая статуя солдата-участника Крымской войны Зуава, служащая местным жителям неофициальной шкалой погоды, пока еще не полностью ушла под воду, как это было сто лет назад. Согласно прогнозам синоптиков, пик паводка еще не пройден. В Париже в ближайшие несколько дней ожидаются сильные осадки, прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:39 В стране и мире
Главный терапевт Минздрава РФ назвала побочные эффекты вакцины от коронавируса
05:01 Армия
Видео
В технополисе «ЭРА» создадут систему отбора военнослужащих на основе психофизиологических данных
03:56 В стране и мире
Госсекретарь США пообещал Украине экономическую и военную помощь
03:00 Армия
Видео
Поддержка с воздуха: как российские Ми-8 и Ми-35 прикрывают гражданских на трассе М-4 в Сирии
01:47 Армия
Видео
Летчики ЗВО отработали ведение воздушного боя на истребителях МиГ-31 под Тверью: видео
Популярное
Популярное
Видео
Вспышки и дым: обрыв высоковольтного кабеля на Сахалине попал на видео
Видео
Цифровая гигиена: как не стать жертвой мошенников в Сети
Ученые нашли у тяжело переболевших коронавирусом иммунитетное преимущество
Врач назвал настоящую причину смерти Юлии Началовой
Названы пять главных ошибок при приготовлении картофеля
Видео
Без дозаправки из Владивостока до Москвы: на что способны модернизированные Ил-76МД-90А
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.