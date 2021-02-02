В Париже река Сена вышла из берегов

В Париже из-за проливных дождей оказались затопленными городские набережные. Река Сена вышла из берегов.

За последние сутки уровень воды в реке поднялся еще на два метра. Об этом свидетельствуют данные государственной службы наблюдения за паводками Vigicrues. С улиц города пришлось убрать киоски на колесах, скамейки и мусорные баки для того, чтобы их не смыло.

Закрыли также и несколько маршрутов общественного транспорта. Знаменитая статуя солдата-участника Крымской войны Зуава, служащая местным жителям неофициальной шкалой погоды, пока еще не полностью ушла под воду, как это было сто лет назад. Согласно прогнозам синоптиков, пик паводка еще не пройден. В Париже в ближайшие несколько дней ожидаются сильные осадки, прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды.