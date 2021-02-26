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В Кремле прокомментировали случай с возвращавшимися из КНДР на дрезине российскими дипломатами

Ян Брацкий
16:06 26.02.2021
Добираться до дома столь необычным способом им пришлось из-за закрытых границ и отсутствия пассажирского сообщения.
© Видео: МИД РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Кремле переадресовали в МИД вопрос о российских дипломатах, которые возвращались из КНДР в Россию на самодельной дрезине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков счел этот инцидент одним из аспектов работы дипломатов, которая сложна и терниста.  

«Послушайте, дипломатическая служба очень терниста, очень сложна, это она кажется такой симпатичной и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба», - заявил Песков.

Ранее российский МИД опубликовал на официальной странице на сайте «ВКонтакте» кадры возвращения сотрудников посольства РФ в КНДР на самодельной дрезине. По информации ведомства, 25 февраля на родину вернулись восемь россиян - сотрудников российского диппредставительства и члены их семей.

«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. На российской погранстанции Хасан наших людей встретили коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус», - ранее пояснили в МИД.

После длительного и трудного путешествия автобус отвез сотрудников посольства в аэропорт города Владивостока.

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