В Кремле прокомментировали случай с возвращавшимися из КНДР на дрезине российскими дипломатами

В Кремле переадресовали в МИД вопрос о российских дипломатах, которые возвращались из КНДР в Россию на самодельной дрезине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков счел этот инцидент одним из аспектов работы дипломатов, которая сложна и терниста.

«Послушайте, дипломатическая служба очень терниста, очень сложна, это она кажется такой симпатичной и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба», - заявил Песков.

Ранее российский МИД опубликовал на официальной странице на сайте «ВКонтакте» кадры возвращения сотрудников посольства РФ в КНДР на самодельной дрезине. По информации ведомства, 25 февраля на родину вернулись восемь россиян - сотрудников российского диппредставительства и члены их семей.

«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. На российской погранстанции Хасан наших людей встретили коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус», - ранее пояснили в МИД.

После длительного и трудного путешествия автобус отвез сотрудников посольства в аэропорт города Владивостока.