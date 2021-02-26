Суд признал виновными в вымогательстве экс-следователей ФСБ

Западный окружной военный суд приговорил двух бывших следователей ФСБ к 12 и 9 годам колонии строгого режима за вымогательство миллиона долларов биткойнами. Приговор огласили менее часа назад.

По версии следствия, взятку криптовалютой осужденные требовали у бывшего главы издательства «Известия» Эраста Галумова. Будучи следователями ФСБ, они занимались уголовным делом Галумова о мошенничестве.

Сам экс-издатель в прошлом году решением суда признан виновным и приговорен к шести годам колонии.