Осмотр двух возможных мест утечки воздуха на МКС показал отсутствие трещин

Экипаж Международной космической станции исследовал два возможных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда», в результате чего выяснилось, что трещин там нет. Об этом стало известно из транслируемых NASA переговоров экипажа с Землей.

Российский космонавт Сергей Рыжиков снял пленку с двух предполагаемых мест утечки воздуха и провел их осмотр с помощью увеличительных очков и масштабирующего микроскопа.

«В одном месте - это царапина, в другом - это скол», - сообщил он специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях Международной космической станции с целью проверки их герметичности. В результате выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Сейчас на МКС, кроме Рыжикова, находятся россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уолкер и японец Соити Ногути.