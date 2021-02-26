В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Московской области до 28 февраля из-за сильной гололедицы. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

«Сильная гололедица. Период предупреждения до 11.00 28 февраля», - информируют синоптики.

Помимо этого, в столичном регионе до утра 27 февраля сохранится «желтый» уровень опасности в связи с порывами ветра, которые будут достигать 15 метров в секунду.

Сейчас погода доставляет немало проблем жителям Москвы и области. Резкая оттепель обернулась настоящим потопом, из-за чего на дорогах образовались огромные глубокие лужи, в которых тонут даже автомобили.