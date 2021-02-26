Астрономы предупредили о приближении к Земле очередного крупного астероида

Астероид, диаметр которого составляет 680 метров, летит к Земле. Максимальное сближение космического тела под названием 1999 RM45 с нашей планетой ожидается в начале следующей недели. Согласно данным научно-исследовательского центра NASA JPL, минимальное расстояние между астероидом и Землей составит 1,8 миллиона миль (2,9 миллиона километров). Мимо нашей планеты объект пролетит 2 марта в 22.52 по московскому времени.

Скорость астероида RM45 составляет около 20 км в секунду. Однако, согласно классификации NASA, приближение астероида к Земле 2 марта не будет представлять угрозы Земле.

Астероид 1999 RM45 относится к группе Аполлона. Космическое тело совершает один оборот вокруг Солнца за 796 земных дней, или 2,18 земных года. Диаметр RM45 в семь раз больше Биг-Бена (часовой башни Вестминстерского дворца. - Прим. ред.).

Ранее ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров объяснил, что астероиды, которые пролетают дальше расстояния до Луны, не несут опасности для нашей планеты.