Путин обсудил с канцлером Австрии вопрос поставок и производства вакцины «Спутник V»

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем вопрос поставок и производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Лидеры двух стран поговорили по телефону. Стороны условились о контактах профильных ведомств по производству и поставкам лекарственного препарата, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможности поставок в Австрию российской вакцины "Спутник V", а также налаживания ее совместного производства. В этой связи условлено о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран», - говорится в сообщении Кремля.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была создана учеными центра имени Гамалеи при участии Минобороны России. Лекарственный препарат продемонстрировал высокую эффективность и полную безопасность. Сегодня вакцину зарегистрировали власти 37 стран с общей численностью населения более миллиарда человек.