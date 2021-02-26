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Война в Йемене и региональная безопасность: Байден созвонился с королем Саудовской Аравии

Иван Линдеманн
01:57 26.02.2021
Президент США, как отмечается, пообещал работать над тем, чтобы двусторонние отношения стали как можно более прочными и прозрачными.
Война в Йемене и региональная безопасность: Байден созвонился с королем Саудовской Аравии
© Фото: Sepp Spiegl via www.imago-imageswww.imago-images.de Globallookpress
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Президент США созвонился с королем Саудовской Аравии. Джо Байден и Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд обсудили многолетнее партнерство двух стран и региональную безопасность. Об этом сообщили в Белом доме.

«Обсудили региональную безопасность, включая возобновление дипломатических усилий под руководством ООН и США по прекращению войны в Йемене, а также обязательство США помочь Саудовской Аравии защитить свою территорию от нападений группировок, связанных с Ираном», - сказано в заявлении Белого дома.

Байден, как отмечается, пообещал работать над тем, чтобы двусторонние отношения стали как можно более прочными и прозрачными.

«Стороны договорились совместно решать вопросы, представляющие взаимный интерес и вызывающие озабоченность», - уточнили в Белом доме.

При этом не уточняется, поднимал ли Байден тему убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Ранее президент США ознакомился с докладом Национальной разведки о данном об убийстве. По неподтвержденной информации, в нем сообщается о якобы причастности к произошедшему наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Доклад власти США обещали опубликовать на этой неделе.

Напомним, что Хашкаджи был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. По версии Эр-Рияда, нападение совершили саудовские агенты в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Причем, как утверждают в Саудовской Аравии, сам принц к убийству не причастен.

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