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Зеленский подписал указ о направленных на «деоккупацию» Крыма мерах

Роман Захаров
15:57 26.02.2021
Меры, о которых идет речь в документе, направлены на развитие крымскотатарского языка в Крыму и на защиту прав жителей региона.
Зеленский подписал указ о направленных на «деоккупацию» Крыма мерах
© Фото: Volodymyr Zelensky, via Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах по «деоккупации» и реинтеграции Крыма. Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении к гражданам страны.

Как утверждает украинский лидер, меры, о которых идет речь в документе, направлены на развитие крымскотатарского языка, культуры и на защиту прав жителей региона.

Зеленский также напомнил, что накануне Дня независимости в Киеве пройдет первое заседание «Крымской платформы», где, как ожидается, примут участие международные партнеры Украины. По словам президента, организацией этого мероприятия будет заниматься правительство страны.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного там голосования, в ходе которого большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина продолжает считать Крым своей территорией. Российская сторона неоднократно отмечала, что референдум в данном регионе был проведен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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