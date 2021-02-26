Зеленский подписал указ о направленных на «деоккупацию» Крыма мерах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах по «деоккупации» и реинтеграции Крыма. Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении к гражданам страны.

Как утверждает украинский лидер, меры, о которых идет речь в документе, направлены на развитие крымскотатарского языка, культуры и на защиту прав жителей региона.

Зеленский также напомнил, что накануне Дня независимости в Киеве пройдет первое заседание «Крымской платформы», где, как ожидается, примут участие международные партнеры Украины. По словам президента, организацией этого мероприятия будет заниматься правительство страны.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного там голосования, в ходе которого большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. Украина продолжает считать Крым своей территорией. Российская сторона неоднократно отмечала, что референдум в данном регионе был проведен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.