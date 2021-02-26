В России предложили существенно увеличить сумму штрафа за реабилитацию нацизма

Сумма уголовного штрафа за реабилитацию нацизма может быть увеличена до пяти миллионов рублей. Такие нормы содержатся в поправках, которые представители думских фракций направили в Комитет по госстроительству и законодательству.

Предлагается штрафовать на три миллиона рублей тех, кто публично отрицает выводы Нюрнбергского трибунала и распространяет ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной и политике СССР в годы войны. Распространение ложных высказываний при помощи сети Интернет и СМИ увеличит сумму взыскания до пяти миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Наказание за публичную реабилитацию нацизма действует и сейчас. Оно предполагает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.