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В России предложили существенно увеличить сумму штрафа за реабилитацию нацизма

Ян Брацкий
15:36 26.02.2021
Поправки предлагается включить в законопроект об административной ответственности за реабилитацию нацизма, который готовится ко второму чтению.
В России предложили существенно увеличить сумму штрафа за реабилитацию нацизма
© Фото: prodazh.ru
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Сумма уголовного штрафа за реабилитацию нацизма может быть увеличена до пяти миллионов рублей. Такие нормы содержатся в поправках, которые представители думских фракций направили в Комитет по госстроительству и законодательству.

Предлагается штрафовать на три миллиона рублей тех, кто публично отрицает выводы Нюрнбергского трибунала и распространяет ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной и политике СССР в годы войны. Распространение ложных высказываний при помощи сети Интернет и СМИ увеличит сумму взыскания до пяти миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Наказание за публичную реабилитацию нацизма действует и сейчас. Оно предполагает штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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