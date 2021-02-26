Летчик Юсупов ответил на сообщения о своих намерениях баллотироваться в Госдуму

Герой России, пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, который в 2019 году посадил пассажирский лайнер на кукурузное поле в Московской области, пока не собирается баллотироваться в депутаты Госдумы. Об этом летчик рассказал в беседе со «Звездой», комментируя сообщения СМИ о том, что он якобы собрался заняться политикой.

«Мне поступило предложение, но я не ответил. Пока я никуда не баллотируюсь», - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента.

Дамир Юсупов также рассказал, что пока он планирует летать и напомнил, что депутатам по закону нельзя параллельно заниматься какой-либо другой деятельностью.

Информация о том, что пилот может принять участие в осенних выборах в Госдуму, появилась в СМИ в начале февраля. Сам Юсупов тогда воздержался от комментариев. Ранее сегодня, 26 февраля, издание URA.ru сообщило, что летчик якобы решил баллотироваться в нижнюю палату парламента.