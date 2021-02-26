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В Малом театре сообщили о выписке Юрия Соломина из больницы

Анна Назайкина
15:13 26.02.2021
О госпитализации 85-летнего артиста с COVID-19 стало известно 16 февраля.
В Малом театре сообщили о выписке Юрия Соломина из больницы
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Народного артиста СССР Юрия Соломина выписали из больницы, однако он пока что находится в медицинском учреждении, так как ожидает приезда внучки. Об этом «Звезде» сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.  

«В три часа его должны были выписать. За ним выехала внучка. Он действительно выписан, но находится в больнице, потому что за ним поехала машина», - объяснила она.

О госпитализации 85-летнего артиста с COVID-19 стало известно 16 февраля. Несмотря на болезнь, он постоянно был на связи с труппой, смотрел спектакли по видеосвязи и таким образом присутствовал на репетициях.

Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. За свою карьеру актер сыграл более чем в 50 кинокартинах, среди которых наиболее известные - «ТАСС уполномочен заявить…», «Обыкновенное чудо».

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