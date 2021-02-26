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Власти Германии озвучили четыре варианта завершения строительства газопровода «Северный поток - 2»

Ян Брацкий
15:14 26.02.2021
По мнению экспертов, ключевым моментом в выборе того или иного сценария будет позиция властей США, которые активно противостоят реализации проекта.
Власти Германии озвучили четыре варианта завершения строительства газопровода «Северный поток - 2»
© Фото: Globallookpress
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Правительство Германии рассматривает четыре возможных сценария завершения прокладки трубопровода «Северный поток - 2». Среди них временная остановка всех работ, применение так называемого механизма отключения, который увязывает будущие поставки топлива на рынок ЕС со снабжением соседней Украины, значительные инвестиции в ее энергетический сектор и плановое завершение проекта. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на информированные источники в Бундестаге.

Главной задачей официального Берлина, полагает издание, является вопрос взаимоотношений с Вашингтоном в контексте санкционной политики США. Эксперты полагают, что на первоначальном этапе Германия будет добиваться отмены санкций против участников проекта.

В новый санкционный список США по «Северному потоку - 2» вошли судно «Фортуна», участвующее в строительстве газопровода «Северный поток - 2», и его собственника - компанию «КВТ-Рус». Также официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс пообещал и в дальнейшем вести наблюдение за всеми компаниями, причастными к строительству «Северному потоку-2», на предмет деятельности, подпадающей под санкции.

Проект «Северный поток - 2» предусматривает прокладку двух нитей по дну Балтийского моря из России в Германию. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров топлива в год. Власти США, которые хотят поставлять в Евросоюз свой сжиженный газ, активно выступают против возведения объекта. 

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