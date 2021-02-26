Глава Еврокомиссии назвала сроки введения сертификатов вакцинации
Ряд открытых вопросов остается по поводу введения сертификатов вакцинации. Не менее трех месяцев потребуется на выработку стандартов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита глав стран ЕС.
«Остается некоторое количество открытых вопросов, один из которых: для чего такие сертификаты будут использоваться», - сказала глава Еврокомиссии.
Она добавила, что решение о потенциальном применении сертификата о вакцинации должно приниматься на уровне каждой страны.
«На уровне ЕС, как мне кажется, мы могли бы использовать сертификаты, чтобы гарантировать функционирование единого рынка», - отметила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее на пресс-конференции по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что главы государств Евросоюза согласились с введением в будущем электронных сертификатов вакцинации.