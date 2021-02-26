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В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасенной после взрыва девушки

Анна Назайкина
14:55 26.02.2021
У нее обнаружена термоингаляционная травма - комбинированное повреждение дыхательных путей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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У девушки, спасенной из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде, зафиксированы ожоги 35% тела, ушибы, а также порезы головы. Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин.

Как уточняется, найденную под завалами 24-летнюю девушку госпитализировали в Ожоговый центр при медуниверситете. У нее обнаружена термоингаляционная травма - комбинированное повреждение дыхательных путей.

«У пострадавшей 35% ожогов тела, ушибы и резаные раны головы. Сейчас врачи университетской клиники выполняют ей бронхоскопию, надо понять степень поражения дыхательных путей. После этого отправим на компьютерный томограф, чтобы исключить другие травмы», - сообщил Карякин РИА Новости.

Напомним, взрыв произошел в пристройке к 12-этажному жилому дому. Пострадали трое: мужчину доставили в травмпункт, двух женщин госпитализировали.

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