В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасенной после взрыва девушки

У девушки, спасенной из-под завалов после взрыва в Нижнем Новгороде, зафиксированы ожоги 35% тела, ушибы, а также порезы головы. Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин.

Как уточняется, найденную под завалами 24-летнюю девушку госпитализировали в Ожоговый центр при медуниверситете. У нее обнаружена термоингаляционная травма - комбинированное повреждение дыхательных путей.

«У пострадавшей 35% ожогов тела, ушибы и резаные раны головы. Сейчас врачи университетской клиники выполняют ей бронхоскопию, надо понять степень поражения дыхательных путей. После этого отправим на компьютерный томограф, чтобы исключить другие травмы», - сообщил Карякин РИА Новости.

Напомним, взрыв произошел в пристройке к 12-этажному жилому дому. Пострадали трое: мужчину доставили в травмпункт, двух женщин госпитализировали.