Зафиксировано рекордное ослабление Гольфстрима

За последнее столетие произошло беспрецедентное замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) и ее главного элемента - течения Гольфстрим. AMOC, представляющая собой систему океанических течений в Атлантике, оказывает принципиальное влияние на глобальный климат.

Изучив косвенные данные, океанологи пришли к выводу, что скорость Гольфстрима, который несет теплые воды из тропиков к европейским берегам, рекордно низкая за последние 1 000 лет. Результаты научной работы опубликованы в Nature Geoscience.

Главной причиной зафиксированных изменений ученые называют глобальное потепление, вызванное воздействием человека на окружающую среду, и выброс парниковых газов в частности.

Работоспособность системы атлантических течений обеспечивается различиями в плотности морской воды: теплая и соленая вода движется с юга на север, где охлаждается и, становясь в результате более плотной и тяжелой, опускается в глубины океана, а затем возвращается обратно на юг.

Из-за вызванного глобальным потеплением таяния льда в Гренландии Гольфстрим опресняется. Снижается не только соленость воды, но и ее плотность, в результате меньшее количество воды опускается на глубину и поток AMOC ослабевает.

По мнению климатологов, если глобальное потепление ускорится, изменится вся система океанских течений, затрагивающих территории вдоль восточного побережья Северной Америки, северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море, Северный Ледовитый океан. В результате полностью дестабилизируется климат в обоих полушариях, пояснили ученые.

В частности, это уже повлияло на погоду в Европе, приведя к усилению жары и уменьшению количества осадков летом и учащению зимних экстремальных погодных явлений, связанных с приходом на континент атлантических штормов.