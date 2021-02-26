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Объявлена окончательная причина гибели динозавров

Светлана Иванова
14:39 26.02.2021
В ударном кратере Чиксулуб найдена метеоритная пыль.
Объявлена окончательная причина гибели динозавров
© Фото: Scott Evans, Unsplash
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Ученые Университета Техаса в Остине сделали открытие, которое должно поставить точку в научном споре о причинах массового вымирания динозавров. В частности, в ударном кратере Чиксулуб, куда, как считается, упал астероид, убивший гигантских ящеров, была обнаружена метеоритная пыль. Ее возраст соответствует времени массового вымирания динозавров в конце мелового периода 66 миллионов лет назад. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

В частности, в образцах горной породы длиной около километра были найдены следы иридия. Этот элемент, который редко встречается в земной коре, часто присутствует в метеоритах, относящихся к хондритам.

Исследователи добавили, что гипотезу о падении астероида подтверждает не только наличие иридия, но и изменение концентрации элемента в разных частях кратера. Так, больше всего иридия обнаружено в образцах, взятых с вершины пикового кольца - высочайшей точки кратера.

Согласно основной научной версии вымирания гигантских ящеров, 66 миллионов лет назад астероид, убивший динозавров, оставил в месте падения кратер Чиксулуб. Диаметр расположенного у побережья Мексики кратера составляет около 180 километров, а глубина достигает почти 20 километров. Часть кратера находится под водой и донными отложениями Мексиканского залива.

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