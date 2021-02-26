Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг урегулирования в Карабахе

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и обсудил с ними ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Глава государства предложил обсудить работу российских миротворцев, пограничников и структур МЧС. Еще одной темой разговора стало сотрудничество с международными организациями по урегулированию ситуации в Карабахе.

«Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники, и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами», - обратился глава государства к членам Совбеза.

В совещании приняли участие глава кабинета министров Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава президентской администрации Антон Вайно, руководитель МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие члены Совбеза.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.