Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг урегулирования в Карабахе

Ян Брацкий
14:35 26.02.2021
Глава государства предложил обсудить, в каком русле развивается сотрудничество с международными организациями по этому направлению.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и обсудил с ними ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Глава государства предложил обсудить работу российских миротворцев, пограничников и структур МЧС. Еще одной темой разговора стало сотрудничество с международными организациями по урегулированию ситуации в Карабахе.

«Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники, и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами», - обратился глава государства к членам Совбеза.

В совещании приняли участие глава кабинета министров Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава президентской администрации Антон Вайно, руководитель МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие члены Совбеза.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:22 В стране и мире
Лавров рассказал, что США предупредили РФ об ударе по Сирии за несколько минут
13:01 Эксклюзив
Видео
Российские дипломаты рассказали о своем путешествии на дрезине из Северной Кореи
12:28 В стране и мире
Видео
Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
08:55 В стране и мире
Видео
Метровые лужи и гололед: как в регионах России сражаются с резкой оттепелью после аномальных морозов
05:25 Армия
Видео
Под защитой «Панциря»: в Ростовской области прошли масштабные учения ПВО
Популярное
Популярное
СМИ узнали, как США скрыли от правосудия тысячи бывших сторонников Адольфа Гитлера
Видео
«В тельняшках и в вечерних платьях»: как прошел ежегодный конкурс красоты «Краса ВДВ»
Видео
Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине: видео
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Уфолог связал затемненные снимки с Марса с кораблем инопланетян
Орехи назвали спасением от преждевременной смерти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.