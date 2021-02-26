Оппозиция собрала митинг в центре Еревана

Оппозиция собрала массовый митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна в центре Еревана. На данный момент столкновений нет и полиция на вмешивается в происходящее.

Часть протестующих провели ночь в палаточном лагере на проспекте Баграмяна у здания парламента. В этом месте дежурит полиция, автобусы с силовиками также стоят в переулках.

Сегодня в парламенте не смогли провести внеочередное заседание, созванное оппозицией. Не было кворума, так как представители правящей партии «Мой шаг» на заседание не явились. Их политические оппоненты называют такое поведение неуважением, парламент в момент острейшего политического кризиса, по их мнению, бездействует.

Накануне Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Тот, в свою очередь, заявил, что после требований ВС о его отставке уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Президент республики Армен Саркисян намерен сегодня провести встречу с Гаспаряном.