Лавров рассказал, что США предупредили РФ об ударе по Сирии за несколько минут
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что за несколько минут до удара по Сирии США предупредили РФ.
«Наших военных предупредили за четыре или пять минут до авиаудара», - сказал министр.
В ночь на пятницу, 26 февраля, Соединенные Штаты Америки по указу президента страны Джо Байдена нанесли удар на сирийско-иракской границе, опираясь на данные разведки иракской стороны. Об этом ранее заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.
Под обстрел попали здания, которые использовались поддерживаемыми Ираном группировками, в том числе «Катаиб Хезболлах»* и «Катаиб Сайид аш-Шухада»*. Министр обороны выразил уверенность в том, что здания использовались тем же шиитским ополчением, что атаковало американских военнослужащих в Ираке.
Россия решительно осудила авиаудар США по Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва призывает к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. По ее словам, РФ подтверждает неприятие любых попыток превратить сирийскую территорию в арену для сведения геополитических счетов.
*«Катаиб Хезболлах», «Катаиб Сайид аш-Шухада» - террористические организации, запрещенные на территории РФ.