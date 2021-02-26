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Лавров рассказал, что США предупредили РФ об ударе по Сирии за несколько минут

Ян Брацкий
14:22 26.02.2021
Удар по инфраструктуре проиранских формирований был нанесен 26 февраля по приказу президента США Джо Байдена.
Лавров рассказал, что США предупредили РФ об ударе по Сирии за несколько минут
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что за несколько минут до удара по Сирии США предупредили РФ.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут до авиаудара», - сказал министр.

В ночь на пятницу, 26 февраля, Соединенные Штаты Америки по указу президента страны Джо Байдена нанесли удар на сирийско-иракской границе, опираясь на данные разведки иракской стороны. Об этом ранее заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Под обстрел попали здания, которые использовались поддерживаемыми Ираном группировками, в том числе «Катаиб Хезболлах»* и «Катаиб Сайид аш-Шухада»*. Министр обороны выразил уверенность в том, что здания использовались тем же шиитским ополчением, что атаковало американских военнослужащих в Ираке.

Россия решительно осудила авиаудар США по Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва призывает к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. По ее словам, РФ подтверждает неприятие любых попыток превратить сирийскую территорию в арену для сведения геополитических счетов.

*«Катаиб Хезболлах», «Катаиб Сайид аш-Шухада» - террористические организации, запрещенные на территории РФ.

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