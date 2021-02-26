Под завалами пристройки к дому в Нижнем Новгороде не осталось людей

В ГУ МЧС по Нижегородской области сообщили, что под завалами пристройки к 12-этажному жилому дому в Нижнем Новгороде, где утром в пятницу, 26 февраля, взорвался газ, больше нет людей.

По словам спасателей, в результате происшествия площадь обрушения составила 200 квадратных метров, при этом строение жилого дома не повреждено. Погибших нет, пострадали три человека. Причины произошедшего уточняются.

«Выяснилось, что под завалами была только одна женщина, ее уже извлекли ранее. Больше под завалами никого нет. Их разбор продолжается», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ проверит сообщения о возможном нахождении людей под завалами в Нижнем Новгороде. Также спасатели организовали экстренную эвакуацию жильцов дома.