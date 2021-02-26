Огненный фонтан: кадры пожара на газовом месторождении в ЯНАО

Возгорание произошло на газовом месторождении Юбилейное в городе Надым. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Произошло возгорание на установке комплексной подготовки газа. Пострадавших нет. Добыча временно приостановлена. Эксплуатационный персонал оперативно выведен с территории промысла. На месте работают пожарные. Возгорание локализовано»,- рассказали «Звезде» в ООО «Газпром добыча Надым».

Уточняется, что месторождение расположено в значительном отдалении от населенных пунктов, угрозы жизни людей нет.

Также в экстренных службах сообщили, что в тушении пожара принимает участие 21 человек личного состава, задействованы шесть единиц спецтехники. В данный момент устанавливаются причина пожара и принесенный ущерб.