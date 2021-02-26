Немецкие СМИ предрекли мировой успех российской вакцине «Спутник V»

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung пишет, что российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V» ждет успех на мировой арене.

По словам журналистов, на данный момент имеется большая база данных по препарату. При этом медицинский журнал The Lancet опубликовал материал, в котором говорится об эффективности российской вакцины в 91,6%.

В статье говорится о том, что уже около 30 стран доверились российскому препарату, который был разработан НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. В список стран входит Венгрия, которая единственная в Евросоюзе выдала разрешение на применение «Спутника V». Интерес к препарату растет со стороны Словакии, Чехии и Хорватии, как подчеркнули немецкие специалисты.

По словам журналистов, в Чехии и Словакии сложная ситуация с коронавирусом. Но поставки вакцины в эти страны блокируют партнеры по коалиции и министры здравоохранения.

Ранее американские СМИ предрекли «глобальный успех» России из-за вакцины «Спутник V». Авторы статьи напомнили, что еще в недавнем прошлом разговоры о российском препарате «вызывали насмешку». Но недавно в журнале The Lancet был опубликован материал, в котором рассказывалось о положительных итогах третьей стадии испытаний «Спутника V» на добровольцах.

