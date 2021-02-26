В Кремле считают преждевременным говорить о введении единых паспортов вакцинации в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в данный момент преждевременно говорить о введении единых паспортов вакцинации в России.

«Пока об этом говорить преждевременно, но, конечно, подобная договоренность и подобное общее понимание в Евросоюзе - это, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать», - сказал он, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о стремлении создать в ЕС электронные сертификаты вакцинации.

По мнению представителя Кремля, в данный момент приходится говорить лишь о внутренних процессах ЕС, а в самой Европе нюансы такой инициативы, скорее всего, не будут проработаны и понятны.

«В случае если этот проект будет финализирован, какие-то документы будут вводиться, с этими документами будет связано какое-то передвижение, то, конечно, это предмет для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа. Это достаточно важная тема... Никаких международных договоренностей нет, и они вряд ли возможны», - сказал Песков.

Однако, заявил пресс-секретарь президента РФ, Москва будет отслеживать, насколько такие паспорта вакцинации Евросоюза будут касаться россиян.

Напомним, что накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что главы государств и правительств стран ЕС сошлись во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации, члены союза будут стремиться завершить их создание к лету.