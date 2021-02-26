Собянин объявил о преодолении самого страшного этапа пандемии

Москва преодолела самый страшный этап пандемии, а в случае возникновения новых сложностей уже есть необходимый опыт борьбы с заболеванием. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на коллегии Роспотребнадзора.

Градоначальник отметил, что значительная часть жизни столицы все еще находится в серьезных ограничениях, однако он надеется, что основные проблемы позади.

«Я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать», - сказал Собянин.

Мэр добавил, что это также относится и к другим эпидемиологическим ситуациям и вызовам.

Собянин также отметил роль сотрудников Роспотребнадзора в борьбе с пандемией, пояснив, что с самых первых дней они находились на самых сложных участках - в аэропортах, общественном транспорте, на торговых объектах и в домах заболевших.

Ранее инфекционисты оценили вероятность третьей волны коронавируса.