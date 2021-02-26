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В Кремле заявили о фактическом отказе Украины от отношений с Россией

Виктория Ивашечкина
13:31 26.02.2021
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина рассказал о репрессивных действиях Киева против оппозиции.
В Кремле заявили о фактическом отказе Украины от отношений с Россией
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины фактически отказывается от отношений с Россией и иногда выбирает довольно враждебный путь.

«Подобное плачевное состояние мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое отказывается от каких-либо отношений», - сказал Песков журналистам.

По его словам, цифры товарооборота между РФ и Украиной являются маленькими с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Более того, представитель Кремля назвал репрессивными действия Киева против оппозиции. По мнению Пескова, есть опасения, что это будет набирать обороты.

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