В Кремле заявили о фактическом отказе Украины от отношений с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины фактически отказывается от отношений с Россией и иногда выбирает довольно враждебный путь.

«Подобное плачевное состояние мы наблюдаем по вине украинского руководства, которое отказывается от каких-либо отношений», - сказал Песков журналистам.

По его словам, цифры товарооборота между РФ и Украиной являются маленькими с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Более того, представитель Кремля назвал репрессивными действия Киева против оппозиции. По мнению Пескова, есть опасения, что это будет набирать обороты.