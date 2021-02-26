Российские ученые обнаружили в море антидот от высокотоксичного яда

Биологически активные соединения из морского плесневого гриба защищают клетки от высокотоксичного гербицида параквата. Удивительное воздействие вещества на паракват, против которого нет противоядия, обнаружили приморские ученые. Об этом сообщили в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

Высокотоксичное для животных и человека соединение-гербицид во многих странах используют для обработки посевов и борьбы с сорняками, однако в некоторых государствах, включая Россию, применять паракват запрещено.

В учебном заведении напомнили, что случаи отравления людей токсичным гербицидом часто встречаются в Индии, где крестьяне, работающие на полях, рискуют получить опасную дозу вещества и погибнуть.

Свойства антидота ученые ДВФУ и Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г.Б. Елякова при участии специалистов из Германии и Вьетнама обнаружили в соединениях из плесневого гриба Penicillium dimorphosporum.

В ходе эксперимента на клеточной линии нейробластомы исследователи установили, что в очень малой концентрации, около одного микромоля на литр, найденные соединения увеличивают жизнеспособность клеток, обработанных паракватом, почти на 40%. В ходе дальнейших исследований авторы научной работы надеются определить механизмы этой защиты.

Кандидат химических наук, заведующая лабораторией биологически активных соединений Школы естественных наук ДВФУ Олеся Журавлева допустила, что природные молекулы могут быть эффективны против других токсичных веществ, а также усиливать действие некоторых известных лекарств.

Плесневый гриб, из которого получили соединение, выделен из мягкого коралла, собранного в Южно-Китайском море во время экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Опарин».