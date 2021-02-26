В стране и мире Захарова заявила, что Москва решительно осуждает авиаудар США по Сирии Светлана Иванова Россия призывает уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, отметила официальный представитель МИД РФ. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Россия решительно осуждает авиаудар США по Сирии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу, 26 февраля. Захарова подчеркнула, что Москва призывает к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. «Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии», - указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. По ее словам, РФ подтверждает неприятие любых попыток превратить сирийскую территорию в арену для сведения геополитических счетов. В ночь на пятницу, 26 февраля, Соединенные Штаты Америки по указу президента страны Джо Байдена нанесли удар по Сирии. В Пентагоне заявили, что под огонь попала инфраструктура проиранских групп в САР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика