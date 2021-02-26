Захарова заявила, что Москва решительно осуждает авиаудар США по Сирии
Россия решительно осуждает авиаудар США по Сирии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу, 26 февраля.
Захарова подчеркнула, что Москва призывает к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии.
«Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии», - указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
По ее словам, РФ подтверждает неприятие любых попыток превратить сирийскую территорию в арену для сведения геополитических счетов.
В ночь на пятницу, 26 февраля, Соединенные Штаты Америки по указу президента страны Джо Байдена нанесли удар по Сирии. В Пентагоне заявили, что под огонь попала инфраструктура проиранских групп в САР.